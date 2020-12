PROJETO ESTRELAS DO BEM IRÁ BENEFICIAR A AVOSOS EM ARACAJU

O mês de dezembro chegou nos fazendo refletir sobre a necessidade de pensar em ajudar ao próximo sempre que tivermos oportunidade. Por isso, o RioMar Aracaju Online, através do projeto Estrelas do Bem, dá continuidade à campanha solidária iniciada em outubro deste ano, em benefício da Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (Avosos), instituição que acolhe e apoia crianças e adolescentes com câncer.

A sessão para doação está aberta no wwwriomararacajuonline.com.br, com recurso que encaminha o doador até às sacolas da Avosos. O processo funciona como uma compra normal. Para colaborar, é só definir o valor a ser doado e finalizar a compra com o cartão de crédito. Os donativos estão disponíveis na plataforma a partir de 5 reais.

Sobre a Avosos

A Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe (Avosos) é formada pela Casa Tia Ruth de Apoio à Criança e ao Adolescente com Câncer e pelo Centro de Oncologia Dr. José Geraldo Dantas Bezerra.

A instituição tem a missão de atuar na assistência às crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas crônicas de Sergipe, criando e articulando soluções em uma rede de ações, visando contribuir de forma integral para a melhoria do tratamento e da qualidade de vida desses pacientes.

A Avosos é constituída por uma grande família formada por funcionários e mais de 140 voluntários que se revezam diariamente na Casa Tia Ruth de Apoio e no Setor de Oncologia do HUSE. O Centro de Oncologia conta com uma equipe multidisciplinar formada por médicos, profissionais de enfermagem e técnicos, além de auxiliares da área. Mais informações: (79) 3212-4700 e no site avosos.org.br.

Da assessproa