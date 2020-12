SAMUEL DEVE DISPUTAR VAGA DE FEDERAL E MÁRCIO SOUZA, ESTADUAL EM 2022

04/12/20 - 15:14:04

Com o fim da eleição municipal 2020, já começam as conversas para 2022 e os nomes já a aparecem, e claro, sempre visando as dobradinhas.

O deputado estadual Capitão Samuel (PSC) visitou nesta sexta-feira (04) o ex-candidato a prefeito de Estância, no pleito de 2020, sargento Márcio Sousa. Ele foi o segundo candidato mais bem votado do município, somando mais de 13 mil votos nesta eleição.

Durante a conversa foi discutido o fortalecimento da Política de Estância e o fortalecimento da política de classes da família Militar. Márcio poderá concorrer uma cadeira de estadual, enquanto o Capitão Samuel disputará a vaga de Federal.

Por Anne Isabelle