Cai para 61 casos de Covid-19 em Sergipe com cinco mortes

05/12/20 - 20:55:09

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga neste sábado (5) o boletim epidemiológico do coronavírus, com 61 casos e cinco novos óbitos. Em Sergipe, 91.854 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 2.329 morreram. Todos os cinco óbitos estavam em investigação e foram confirmados. Até o momento, 84.605 pacientes foram curados.

Os cinco óbitos foram: mulher, 79 anos, de Aracaju, sem comorbidades; mulher, 83 anos, de Carira, com diabetes e hipertensão; homem, 75 anos, de Itabaiana, com doença cardiovascular crônica; homem, 45 anos, de Lagarto, com neoplasia; e mulher, 92 anos, de São Cristóvão, com diabetes e hipertensão.

Foram realizados 213.100 exames e 121.246 foram negativados. Estão internados 245 pacientes, sendo 110 em leitos de UTI (75 na rede pública, sendo 72 adultas e 3 pediátricas; e 35 na rede privada, sendo 32 adultas e 3 pediátricas) e 135 em leitos clínicos (94 na rede pública 41 na rede privada). São investigados mais cinco óbitos. Ainda aguardam resultado 3.071 exames coletados.

*Por conta de instabilidade no Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), que é gerido pelo DATASUS e Ministério da Saúde, não foi possível atualizar os dados referentes aos casos confirmados laboratorialmente através do RT-PCR. Foram contabilizados apenas os casos de pacientes detectáveis por teste-rápido. Dessa forma, os dados serão atualizados assim que as atividades do DATASUS estiverem normalizadas.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net. br.