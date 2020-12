DIÁCONO VALDEMIR SE RECUPERA DE CIRURGIA, MAS TESTA POSITIVO PARA COVID

05/12/20 - 18:54:29

O diácono permanente Valdemir Ferreira de Lima (49), que se recupera de uma cirurgia para retirada de um tumor na coluna, testou positivo para a Covid-19. O resultado saiu nesta sexta-feira (4) e foi compartilhado pelo próprio clérigo com os seus familiares e amigos.

“Passei momentos muito difíceis, com febre, dificuldade respiratória e tosse”, relatou Valdemir, que está internado no Hospital Cirurgia, em Aracaju, desde a primeira quinzena de novembro, apresentando significativa melhora. Ele também aguarda o resultado da biópsia realizada durante a cirurgia, para diagnóstico do tumor.