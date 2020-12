Equipes de transição de Riachuelo se reúnem no auditório da Prefeitura

05/12/20 - 06:44:06

Representantes das duas equipes de transição (gestão atual e futura gestão) de Riachuelo se reuniram na manhã desta sexta-feira, no auditório da Prefeitura, conforme prevê a resolução nº 338, de 01 de outubro de 2020, do Tribunal de Contas de Sergipe (TCE). Os trabalhos da Comissão de Transição seguem até o próximo dia 31.

Nesta primeira reunião, a atual gestão de Riachuelo contou com representantes dos seguimentos principais, como a Controladoria, Finanças e Planejamento, Educação, Saúde e Assistência Social. Todos eles repassaram informações e documentos necessários para que o prefeito eleito e sua equipe técnica possam se inteirar do funcionamento dos órgãos e das entidades da administração, que servirão de base para o novo Programa de Governo.

A Resolução 338/2020 prevê também que a transição seja feita de forma preventiva, de caráter pedagógico para o alcance da eficiência na administração pública, embasada na transparência da gestão fiscal e nos princípios da moralidade administrativa, da eficiência e da continuidade.

“Estamos à disposição para repassar todas as informações e prestar todos os esclarecimentos necessários, bem como admitir apoio a comissão de transição formada pelos mesmos seguimentos da futura gestão, para que, juntos, possamos cumprir com as normas e contribuir no alcance da eficiência dos serviços públicos, que serão ofertados aos cidadãos”, disse Carmem Denise dos Santos, controladora geral do município.

Fonte e foto assessoria