Rogério é contra privatização do SUS e pede que o defenda porque é patrimônio do Brasil

05/12/20 - 18:17:03

O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, disse neste sábado (05) que e contra a privatização do Sistema Único de Saúde (SUS) Explicou que “o SUS está nos supermercados, lanchonetes, restaurantes. Nos aeroportos, portos e rodoviárias no controle de doenças pela Vigilância Sanitária”.

Disse ainda que “a qualidade da água que chega à sua casa é SUS. Quando você leva seu pet ao veterinário, por meio da Subsecretaria Controle de Zoonoses, também é SUS”.



Segundo ainda Rogério, “nas farmácias e postos de vacinação e até quando você utiliza seu plano de saúde está o SUS. É a ANS que define, por exemplo, quais procedimentos devem ser obrigatoriamente cobertos pelas operadoras de planos e seguros de saúde”.

E faz um apelo a todos para defender o SUS, porque “ele é patrimônio do Brasil”!