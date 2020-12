AUDIÊNCIA PÚBLICA DEBATERÁ CONCESSÃO ONEROSA DO CENTRO DE CONVENÇÕES

06/12/20 - 09:28:31

A Secretaria de Estado do Turismo (Setur) realizará, na próxima quarta-feira(09), a partir das 10h, audiência pública, de forma presencial e virtual, para divulgar e receber manifestações sobre o projeto de “Concessão Onerosa do Centro de Convenções de Sergipe”. As propostas obtidas na audiência vão embasar a posterior Concorrência Pública para a gestão, modernização, manutenção e promoção do equipamento.

A audiência pública acontecerá no auditório do Centro Administrativo Banese, localizado na Rua Olímpio de Souza Campos Júnior, 31, Distrito Industrial de Aracaju, no Bairro Inácio Barbosa. Para participar da sessão virtual, basta acessar o link que estará disponível no site da Setur. O objetivo desta audiência pública é permitir a contribuição da população de Sergipe, de representantes de grupos, de consórcios e empresas, para que possam oferecer sugestões e novas ideias de melhorias.

Consulta Pública

Desde o dia 13 de novembro de 2020, o Governo está realizando consulta pública sobre o projeto de Cessão Onerosa do Centro de Convenções de Sergipe. Para participar, basta encaminhar as contribuições para o e-mail cic@setur.se.gov.br ou para a Secretaria de Estado do Turismo, via postal ou protocolo, conforme item 4.2 do Edital de Consulta e Audiência Pública Nº01/2020, disponível no site da Setur. Todos os estudos técnicos estão disponíveis para leitura no endereço www.setur.se.gov.br e a Consulta Pública acatará participações dos interessados até o dia 13 de dezembro de 2020.

Ao final do prazo de consulta, o órgão analisará e poderá acolher as sugestões recebidas para, finalmente, fazer o lançamento da versão definitiva do projeto.

Fonte: ASN