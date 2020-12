Estádio Adolfo Rollemberg será entregue totalmente reformado e modernizado

06/12/20 - 07:53:15

Recuperação da Praça de Esportes será finalizada este mês e logo após a entrega pela empresa, será marcada a data para ser entregue à população

A comunidade do conjunto Agamenon Magalhães, zona oeste de Aracaju, voltará a desfrutar dos benefícios que foram proporcionados por tanto tempo pelo estádio Adolfo Rollemberg, a principal praça de esportes daquela comunidade. As obras de reforma do centenário estádio estão em fase final e têm previsão de serem concluídas em dezembro.

O retorno do Adolfo Rollemberg é um sonho acalentado há muito tempo pelos desportistas sergipanos. No mês de janeiro de 2020, portanto, antes da pandemia, o governador Belivaldo Chagas, em solenidade pública naquela praça de esportes, assinou a ordem de serviço, autorizando o início das obras. Onze meses depois, as obras estão concluídas, e, segundo o engenheiro José Carlos, representante da empreiteira, as obras seguiram o cronograma previsto e concluídas em dezembro. Após a entrega pela empresa, o governador Belivaldo Chagas marcará a data da reinauguração daquela praça de esportes, agora totalmente reformada e modernizada.

Reforma

Na quinta-feira (03), a superintendente de Esporte, Mariana Dantas, em companhia dos engenheiro Valdir Santos (Seduc) e José Carlos, responsável pela obra, fizeram uma visita de inspeção. Mariana Dantas ficou bastante satisfeita com o andamento da obra e a previsão de conclusão para os próximos dias. “Levo daqui a impressão mais positiva possível. A gente está vendo que a obra está em ritmo acelerado e será concluída dentro do prazo estabelecido. Chamou-me a atenção o sistema de irrigação automático, com aspersores divididos em setores, semelhantes ao da Arena Batistão. O gramado com grama especial, não fica nada a dever ao gramado das principais praças de esportes do Brasil. Lembrando que a reforma está sendo custeada totalmente com recursos próprios do Governo do Estado de Sergipe. Quem vai ganhar é a comunidade desta região, os torcedores e, principalmente, o futebol sergipano, que terá mais uma praça de esportes com medidas oficiais para desenvolver suas competições”, avaliou Mariana Dantas.

O engenheiro Valdir falou sobre o que foi modernizado nas dependências do Adolfo Rollemberg. “Era um sonho da comunidade desta região ter o Adolfo Rollemberg reformado para a prática das atividades esportivas. Aqui trocamos todo o gramado, recuperamos o alambrado, reformamos os vestiários e sanitários, recuperamos as arquibancadas e, por fim, implantamos o sistema de irrigação do gramado que não tinha antes”, revelou Valdir.

Foto: Givaldo Batista