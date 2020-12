Guia da Faculdade: 35 cursos da Unit são bem avaliados

Reconhecimento reforça compromisso da instituição sergipana que preza pela qualidade do ensino superior por meio de um corpo docente renomado.

Fruto de parceria entre Quero Educação e jornal O Estado de São Paulo, o Guia da Faculdade anunciou a segunda edição da avaliação de cursos superiores. O Guia que analisa a qualidade de mais de 14 mil cursos superiores em todo o Brasil, deu destaque para Sergipe. Afinal, pelo menos 35 cursos da Universidade Tiradentes – Unit – foram avaliados com 3 e 4 estrelas, considerado bom e muito bom, respectivamente.

De acordo com a pró-reitora de Graduação e vice-reitora interina da Unit, professora Arleide Barreto, a maior parte dos cursos da Instituição sergipana obteve 4 estrelas. “Mesmo com 18 cursos avaliados com 3 estrelas e 17 com 4 estrelas, consideramos que tivemos mais 4 estrelas porque alguns desses cursos saíram de 3 estrelas agora para 4. Como a avaliação do Guia da Faculdade de 2020 é bem rigorosa e pulverizada, nosso resultado é excelente”, pontua.

A metodologia utilizada é conhecida como “avaliação por pares” para analisar a qualidade de mais de 14 mil cursos superiores em todo o Brasil. Nesse processo, a equipe do Guia atua como um instituto de pesquisa, colhendo a opinião de milhares de professores que atuam no Ensino Superior, nas mais diversas regiões brasileiras. Além disso, avaliadores que também são docentes não avaliam cursos do grupo que fazem parte, mesmo que o curso em avaliação seja em outro estado.

Os cursos Jornalismo, Biomedicina e Educação Física foram melhor avaliados neste ano, em relação a 2019, e os cursos de Engenharia Mecatrônica e Engenharia Ambiental participaram pela primeira vez da avaliação e já alcançaram conceito 4.

“É muito gratificante saber que todos os professores que compõem a Unit Sergipe são batalhadores por uma Educação de qualidade. A evolução das notas de alguns cursos, em relação ao ano passado, reflete o compromisso de cada um pela formação de futuros profissionais competentes que o mercado de trabalho tanto necessita”, coloca professora Arleide Barreto.

Para os cursos participarem do processo avaliativo em 2020, foi preciso ter a titulação de Bacharelado ou Licenciatura; ter ao menos uma primeira turma com alunos já formados (até o final do ano de 2019); e uma turma em andamento.

Todas as instituições de ensino superior cadastradas no Ministério da Educação (Universidades, Centros Universitários, Faculdades e Institutos) são convidadas a fazer parte do Guia da Faculdade.

Guia da Faculdade

O Guia da Faculdade seleciona os cursos de acordo com as cidades onde eles são oferecidos. Se a mesma instituição de ensino oferece o curso de Administração em várias cidades, por exemplo, cada um deles recebe uma nota específica.

A seguir, confira os 35 cursos estrelados da Unit:

4 Estrelas: Em Aracaju, Pedagogia (Licenciatura), Sistemas de Informação (Bacharelado), Ciências Biológicas (Licenciatura), Ciências Contábeis (Bacharelado), Ciências da Computação (Bacharelado) , Fisioterapia (Bacharelado), Jornalismo (Bacharelado), Matemática (Licenciatura), Medicina (Bacharelado), Nutrição (Bacharelado), Engenharia Ambiental (Bacharelado), Direito (Bacharelado), Enfermagem (Bacharelado). Em Itabaiana, Direito (Bacharelado). Em Estância, Direito (Bacharelado) e Enfermagem (Bacharelado).

3 Estrelas: Em Aracaju, Psicologia (Bacharelado), Administração (Bacharelado) – EaD, Administração (Bacharelado), Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado), Biomedicina (Bacharelado), Publicidade e Propaganda (Bacharelado), Educação Física (Licenciatura), Educação Física (Bacharelado), História (Licenciatura), Odontologia (Bacharelado), Design Gráfico (Bacharelado), Engenharia Civil (Bacharelado), Engenharia Elétrica (Bacharelado), Engenharia Mecatrônica (Bacharelado), Engenharia de Petróleo (Bacharelado), Engenharia de Produção (Bacharelado), Farmácia (Bacharelado), Ciências Contábeis (Bacharelado) – EaD. Em Propriá, Direito (Bacharelado).

O processo avaliativo

Desde abril deste ano, o coordenador de cada curso que foi avaliado recebeu um questionário para apresentar as principais características da sua graduação, com foco em corpo docente, projeto didático-pedagógico e infraestrutura. Esse questionário serviu de base para os avaliadores emitirem suas notas para os cursos.

Mais de 9.200 coordenadores e professores do Ensino Superior que se cadastraram voluntariamente para atuar como avaliadores do Guia da Faculdade de cursos das suas áreas de formação e de instituições prioritariamente localizadas na mesma região do país na qual atuam.

O processo de tabulação dos resultados começa com o descarte da maior e da menor nota recebida por cada curso. Das restantes, é feita uma média numérica de cada curso em 2020.

O resultado numérico final de cada curso leva em conta a média numérica que ele obteve no ano anterior, é transformado em estrelas e os cursos são apresentados de acordo com os seguintes conceitos de qualidade:

. 5 estrelas (excelente)

. 4 estrelas (muito bom)

. 3 estrelas (bom)

Com informações de Quero Educação e O Estado de S. Paulo.

