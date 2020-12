Sergipe Previdência alerta para últimos dias do Censo Previdenciário

Mais de oito mil servidores ativos, aposentados ou pensionistas continuam pendentes com o recadastramento

O prazo para realização do Censo Previdenciário de Sergipe está chegando ao final e mais de oito mil servidores ativos, inativos e pensionistas continuam pendentes com a atualização cadastral. Em função da pandemia do coronavírus (COVID-19), o recadastramento foi prorrogado até o dia 31 de dezembro de 2020, porém, se o segurado preferir atualizar os dados do Programa pelo atendimento presencial, ele deve agendar sua vaga até o dia 16 deste mês.

De acordo com dados do Sergipe Previdência, 4.759 servidores ativos, 1.928 inativos, 1.436 pensionistas ainda não realizaram o recadastramento. Os segurados, que não o realizarem até o prazo final, poderão ter seu benefício suspenso, a partir de janeiro de 2021.

“O Censo Previdenciário é fundamental para a atualização cadastral da nossa base de dados, por garantir uma gestão previdenciária transparente, eficiente e segura. Foi por isso que prorrogamos o prazo, com o intuito de garantir aos segurados que continuem recebendo seu benefício, normalmente, mesmo neste ano atípico, em decorrência da pandemia do Coronavírus. Diante disso, temos trabalhado, intensamente, na divulgação do prazo de até o dia 16 de dezembro, visando alertar aos beneficiários do Censo que realizem o recadastramento o mais breve possível, para evitar, por exemplo, uma sobrecarga, falha ou interrupção, mesmo que temporária, do sistema durantes esses dias e até o prazo final”, informa o presidente do Sergipe Previdencia, José Roberto de Lima.

Atendimentos presencial e virtual

Os segurados ativos, inativos e pensionistas podem optar tanto pelo atendimento presencial, como pelo virtual do Censo Previdenciário. No caso do atendimento presencial, o agendamento deverá ser efetuado, necessariamente, até o dia 16 de dezembro. Após esse prazo, o atendimento presencial será exclusivo para os servidores inativos e aposentados já agendados. Portanto, quem não tiver reservado sua vaga dentro deste período, não poderá mais agendar. Basta acessar https://agendacenso.com.br/sergipe, que será redirecionado, automaticamente, para a tela com o título “Censo Online”, na qual será exibido o formulário exclusivo para esse público, a ser preenchido e enviado para o e-mail do Censo (censo.sergipe@sergipeprevidencia.se.gov.br).

Na opção de atendimento online, o segurado deve enviar os documentos exigidos digitalizados, nos formatos colorido e em PDF ou JPEG, para o email censo.sergipe@sergipeprevidencia.se.gov.br e/ou para a sede do Sergipe Previdência, localizada na Praça General Valadão, nº 32, Bairro Centro, CEP 49010-520 – Aracaju/SE.

Caso o segurado aposentado, pensionista ou ativo não se recorde se já fez o Censo Previdenciário, poderá confirmar a informação acessando agendacenso.com.br/sergipe. Se já tiver feito o Censo, o sistema irá emitir o seguinte aviso de confirmação, “Atenção! Dados informados já realizou o recadastramento!”. Se não tiver feito o Censo, o sistema exibirá o “Formulário de Agendamento” e o aposentado deverá preencher as informações solicitadas, para confirmar o agendamento. Já o servidor ativo, ao acessar o link, será redirecionado, automaticamente, para a tela com o título “Censo Online”, na qual será exibido o formulário exclusivo para os segurados ativos, que deverá ser preenchido e enviado para o e-mail do Censo (censo.sergipe@sergipeprevidencia.se.gov.br).

Confira em sergipeprevidencia.se.gov.br/documentos-censo-2019/ os documentos necessários dos servidores ativos, inativos, pensionistas e dependentes previdenciários para o recadastramento do Censo Previdenciário.

Mais informações sobre o Censo Previdenciário em sergipeprevidencia.se.gov.br e pelos telefones (79) 3142-1880 (ligação), 99876-9473 e 99659-0312 (whatsapp).