Alunos do Ser Educacional agora serão certificados pela IBM

07/12/20 - 10:23:54

Cursos de tecnologia passam a contar com disciplinas produzidas em parceria com a empresa de tecnologia referência no mundo

Já pensou fazer uma graduação e, entre as matérias, ter disciplinas desenvolvidas por uma das maiores empresas de tecnologia do mundo? É com esse pensamento que o grupo Ser Educacional, mantenedor das marcas UNAMA, UNINASSAU, UNG, UNINORTE, UNIVERITAS e UNINABUCO, e a IBM estão unindo forças para preparar os estudantes da área de tecnologia da informação.

A parceria foi desenvolvida essencialmente para as graduações digitais das Instituições do Ser Educacional, nas quais os estudantes já contam com o benefício de ter um diploma de ensino superior de forma mais rápida. Agora, os alunos também terão treinamento em recursos e soluções idealizadas por uma das maiores organizações do mundo em termos de tecnologia, a IBM.

Essas qualificações serão realizadas em forma de disciplinas dentro dos próprios cursos. “Buscamos otimizar o tempo dos estudantes, qualificando o seu estudo e treinamento. Desta forma, selecionamos alguns treinamentos importantes disponibilizados pela IBM e os colocamos como disciplinas dentro dos cursos de tecnologia. Ou seja, ao mesmo tempo em que estão cursando uma matéria, estarão também participando da capacitação desenvolvida pela gigante da tecnologia”, explica o diretor de EAD do Ser Educacional, Enzo Moreira.

Entre os cursos que já passam a contar com estas disciplinas estão o de Cloud Computing, Inteligência Artificial, Internet das Coisas e Design Thinking, todos disponibilizados na versão digital do novo formato de ensino a distância do grupo Ser Educacional. Serão matérias como “Enterprise Design Thinking Toolkit”; Storytelling; Watson IOT Platform Connection and Analytics; IOT Solution Anatomy; Data Science e IA; Gestão de IA, entre outras.

“Cursando estas matérias, ao fim da graduação, os nossos estudantes poderão ter certificados destes treinamentos desenvolvidos pela IBM, o que irá abrir ainda mais portas no mercado de trabalho. Isso porque muitos profissionais pagam caro para obter estes treinamentos”, explica Enzo.

Graduação digital:

A graduação digital é uma das grandes apostas do Ser Educacional para os próximos semestres. Com grades curriculares otimizadas, os estudantes poderão receber um diploma de ensino superior a partir de 18 meses de estudo. Essa possibilidade se deu pela forma de ensino projetada pelo Grupo, que aperfeiçoa a forma de ensinar e de aprender, reduzindo o tempo de conclusão dos cursos, respeitando todos os princípios legais do MEC.

“Montamos matrizes curriculares inteligentes, que otimizam o tempo de estudo e concentram as ofertas, mas sempre respeitando todas as orientações do Ministério da Educação. Assim, os estudantes têm a possibilidade de concluir uma graduação em menos tempo”, explica Enzo.

O diretor ainda destaca que este não é o único benefício da graduação digital. “Da forma que montamos a nossa grade, o estudante poderá, por exemplo, receber um diploma com 18 meses e optar por ingressar ainda em outro curso, recebendo outra certificação com apenas mais seis meses de estudo”, finaliza.

Todas as informações sobre as graduações digitais do Ser Educacional podem ser obtidas pelos sites uninassau.digital.edu.br; unama.digital.br; univeritas.digital.com; e uninabuco.digital.edu.br.

Por Suzy Guimarães