BELIVALDO SUGERE À BANCADA FEDERAL RECURSOS HlDRICOS E INCENTIVO AO TURISMO

07/12/20 - 17:20:14

O governador Belivaldo Chagas (PSD) teve reunião, na manhã desta segunda-feira (07), com toda a bancada federal de Sergipe, quando apresentou propostas do Governo do Estado para que os parlamentares levem às sugestões do Governo para as discussões do orçamento em Brasília. Belivaldo disse que esses encontros são muito saudáveis e importantes para o desenvolvimento do nosso de Sergipe”

– Dentro dessas propostas, apresentamos à bancada federal primeiramente a recuperação das nossas estradas e investimento no Turismo através de 4 rotas por todo o estado, já criadas por lei: do Litoral Sul, da Farinha, do Baixo São Francisco e do Rio Real/Centro Sul. Investimentos feitos através da cadeia turística mas que melhorariam toda a nossa infraestrutura viária por todo o estado, disse Belivaldo



Segundo o governador “decidimos junto à bancada, em comum acordo, que para a Lei de Diretrizes Orçamentárias seriam levadas as sugestões de Infraestrutura Turística e Recursos Hídricos, sinalizando o que será trazido de investimentos para Sergipe”.



Estiveram presentes na reunião de hoje, além da vice-governadora Eliane Aquino, os senadores Rogério Carvalho, Maria do Carmo e Alessandro Vieira; os deputados federais Fábio Reis (coordenador da bancada), Fábio Mitidieri, Fábio Henrique, João Daniel, Valdevan Noventa, Laércio Oliveira, Bosco Costa e Gustinho Ribeiro; os secretários estaduais José Carlos Felizola (Segg) e Ubirajara Barreto (Sedurbs); o diretor-presidente do DER, Carlos Alberto Araújo, além de outros técnicos do Governo.