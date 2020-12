Cirurgiões plásticos atuam com destaque no tratamento de pacientes no Huse

O Brasil é referência em cirurgia plástica e está entre os primeiros em quantidade de procedimentos realizados por ano. Nesta segunda-feira (07), Dia do Cirurgião Plástico, o destaque fica para os 19 profissionais renomados na especialidade e que atuam no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho. Eles desenvolvem seus trabalhos nos setores de trauma, ambulatório, enfermaria, oncologia e principalmente na Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ), que está entre as melhores em nível de prognósticos das outras unidades de tratamento do país.

De janeiro a novembro deste ano, foram registrados, somente no setor de trauma e UTQ, 848 atendimentos a pacientes que precisaram de procedimentos como curativos especiais, enxertos e debridamento que são feitos diariamente pelos cirurgiões plásticos. O coordenador da UTQ do hospital, Bruno Cintra, ressalta a importância da especialidade médica para os pacientes.

“A cirurgia plástica hoje exerce uma importância muito grande no Huse, além de ela estar presente na UTQ para o atendimento aos pacientes vítimas de queimaduras, a especialidade também está no setor de Oncologia com reconstruções altamente complexas junto com o setor de oncoplástica. No trauma, os cirurgiões plásticos atuam no atendimento aos pacientes com perdas de substâncias, ferimentos mais complexos e queimaduras”, explicou Bruno Cintra.

Da enfermaria, os cirurgiões plásticos avaliam quem vai ser operado ou se já pode ser liberado de alta para casa e acompanhamento ambulatorialmente. Os pacientes do Pronto Socorro ficam internados na UTQ e passam diariamente por curativos, alguns pacientes ao longo dos curativos vão para os procedimentos no leito e outros são liberados. Os pacientes da onco plástica são reconstruções, operados junto com a onco cirurgia e com a cirurgia de cabeça e pescoço na maior parte, às vezes, alguns pacientes podem ser operados junto com a cirurgia ortopédica e outras especialidades.

A UTQ conta com intensivista adulto e pediátrico, cirurgião plástico, que faz curativo todos os dias. A Referência Técnica da Cirurgia Plástica do Huse, Moema Santana, ressalta que esse trabalho faz com que os pacientes tenham uma recuperação mais rápida e voltem mais cedo para suas casas.

“O Dr Bruno Cintra desenvolveu um trabalho para a gente fazer os curativos no leito duas vezes no dia, então, hoje a gente tem dias de internação reduzidos e pacientes que vão mais para fazer os enxertos, ou seja, o que for preciso para ele voltar para casa mais rapidamente. A gente conta com uma equipe multidisciplinar e o paciente volta pra casa reabilitado. Temos fisioterapeuta, assistente social, fonoaudiólogo, nutricionista e psicólogo, tudo para que esse paciente esteja apto a retomar o seu trabalho e exercer suas funções”, concluiu Moema Santana.