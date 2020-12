CONTINUAREI AJUDANDO A NOSSA SENHORA DO SOCORRO, DIZ FÁBIO HENRIQUE

07/12/20 - 10:14:09

“Como deputado, continuarei ajudando ao município de Nossa Senhora do Socorro”, afirmou o deputado Federal Fábio Henrique (PDT) durante entrevista na Rio FM (102,3 FM), aos jornalistas André Barros e Priscila Andrade, na manhã dessa segunda (07). Fábio se considera vitorioso por ter tido 24 mil votos, resultante de uma campanha limpa, sem esquema, contra todos e sem se acovardar.

Fábio Henrique deixou bem claro que não se arrepende de nada e que só tem gratidão. “Sou deputado federal e continuarei trabalhando por Sergipe e com o foco em Nossa Senhora do Socorro, que é minha base eleitoral, e onde continuo sendo o recordista de votos. Por exemplo, em agosto, quando a campanha estava já começando, chegou R$ 2 milhões na conta da Prefeitura de Socorro por conta de uma emenda minha para o combate à Saúde”, destacou.

O pedetista lembra que colocou R$ 10 milhões em pavimentação para o município, para que a obra seja realizada pela Codevasf, e que o dinheiro já está à disposição e obras licitadas. “Chamo atenção para o prefeito de Nossa Senhora do Socorro para que desburocratize, e coloque a equipe técnica da Prefeitura para falar com minha equipe, e que consigamos encontrar um meio para não perder essa minha emenda”, pediu Fábio Henrique, que reforçou que os socorrenses não podem ser penalizados.

O Estado

De acordo com Fábio Henrique, seus posicionamentos como deputado federal serão sempre de defesa ao estado de Sergipe, em respeito à população e aos trabalhadores. “Me orgulho de meu mandato e dos meus votos. Meu Estado tem mais importância até que a bandeira do meu partido (PDT). Também nunca darei voto que prejudique o trabalhador”, reforçou.

Perguntado sobre se ficou mágoas com o governador Belivaldo Chagas (PSD) por ter apoiado outro candidato, ele respondeu que não. “Não tenho o que falar do governador, ele apoio quem na eleição passada deu apoio a ele. Mas Belivaldo foi muito democrático, não fez uso da máquina do Governo para favorecer ao prefeito”, disse Fábio Henrique.

Por Henrique Matos