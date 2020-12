Em hotel de luxo em Tulum, Aline Riscado leva cama para varanda e garante o “melhor café da manhã da vida”. Conexão total com a natureza rendeu para a bailarina momentos memoráveis

Destino disputado por muitos famosos, principalmente nos meses recentes, Tulum vem abrigando outra brasileira nestes últimos dias: Aline Riscado.

Já habitué do paraíso mexicano, a bailarina está de volta ao local desde o fim de semana e, acompanhada pelo fotógrafo Bruno Fioravanti – queridinho de nomes como Jade Magalhães, Zé Felipe, Virgínia Fonseca, Maiara e Maraísae Luan Santana, só para citar alguns -, tem estampado seu feed do Instagram com os cliques mais caprichados.

“‘Despertando’ em um dos quartos mais lindos que já estive!”, garantiu ela ao surgir a bordo de um biquíni vinho Naked no quarto do hotel de luxo com diárias de R$ 6.7 mil.

No mesmo ambiente, nesta segunda-feira (07.12), a bailarina também mostrou o café da manhã com vista para a natureza que tomou em sua cama, que se movimenta da área interna para a varanda privativa e deixa tudo ainda mais especial.

“Melhor café da manhã da vida!”, constatou, logo depois de se divertir bastante pulando no colchão.

Fonte/Foto: globo.com