Equipe do Colégio Estadual Prefeito Joaldo Lima de Carvalho visita casas

07/12/20 - 10:34:40

O Colégio Estadual Prefeito Joaldo Lima de Carvalho, em Itabaianinha, realizou no período de 3 e 4 de dezembro, uma campanha de Busca Ativa. A ação teve como objetivo procurar saber os motivos da baixa participação de alguns estudantes nas aulas remotas, além de incentivar a frequência deles nas atividades. As visitas foram direcionadas aos cerca de 160 alunos do 1º ano do ensino médio em tempo integral, e contaram com o empenho de professores e equipe diretiva da escola.

A professora Simone de Carvalho Santos, que leciona matemática, foi uma das que participaram da Busca Ativa. Ela conta que esta ação foi pensada já há alguns meses, e que agora, por conta do período de aulas não presenciais, semanalmente é feito um relatório sobre a participação dos alunos. Ela explica que foi verificada a baixa interação de alguns estudantes nas atividades, então a equipe diretiva e o corpo de professores se empenharam em fazer as visitas aos alunos. A dificuldades de acesso à internet foi um dos motivos identificados para a pouca participação dos estudantes. Pensando nisso, os professores elaboraram e imprimiram apostilas autoexplicativas e levaram todo o material para eles, de casa em casa.

Além das residências localizadas na parte central de Itabaianinha, os visitantes adentraram também as casas mais distantes, nos povoados dos municípios, não deixando nenhum aluno de fora. “Nós percebemos que os pais ficaram muito felizes com essa preocupação que temos com seus filhos. Se ao final do ano esses estudantes fossem considerados desistentes, isso seria uma injustiça. Queremos garantir que os alunos não fiquem de fora do processo de aprendizagem, e isso mostra que a escola está atenta e se preocupa com todos os estudantes”, disse a professora Simone de Carvalho Santos.

O coordenador pedagógico Adeilton de Jesus Santos também esteve à frente dessa força-tarefa, e disse que “essa ação é importante para que os alunos não fiquem com a sensação de que o ano foi perdido, para que se sintam motivados e não percam o vínculo com a escola”. Para a diretora Emanuelle dos Santos Teles Tavares, a Busca Ativa foi um incentivo para muitos estudantes. “No início do período de aulas não presenciais, muitos alunos até se engajaram bastante, mas com o passar do tempo perderam o ritmo. Percebemos que só o fato de termos feito esse contato pessoal com as famílias fez com que muitos deles se atentassem para a importância de continuar com os estudos. Já para aqueles que estavam com dificuldade de acesso à internet para participar das aulas, levamos uma cartilha com um resumo das atividades mais importantes a fim de que eles possam estudar”, afirmou.

Assessoria de Comunicação da SEDUC