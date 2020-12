ESTADO DE SERGIPE TEM O TERCEIRO PIOR ÍNDICE DE ISOLAMENTO SOCIAL DO PAÍS

07/12/20 - 07:56:42

Os dados são coletados pelo Mapa Brasileiro da Covid-19, do In Loco, com a ajuda do GPS dos aparelhos celulares de Sergipe registrou 38,29% no índice de isolamento social do país ficando com a terceira pior colocação no ranking dos estados, no sábado (05).

Tocantins (35,51%) ficou no topo da tabela, seguido por Goiás (36,61%), Sergipe, Mato Grosso (38,39%) e São Paulo (38,41%).

Os melhores dados foram registrados no Acre (45,60%), Santa Catarina (42,83%), Paraná (42,65%), Amazonas (42,47%) e Rondônia (41,52%).