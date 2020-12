GEORGEO PASSOS ELOGIA SENADOR ALESSANDRO QUE NEGOCIA PARA VACINAÇÃO - FaxAju

GEORGEO PASSOS ELOGIA SENADOR ALESSANDRO QUE NEGOCIA PARA VACINAÇÃO

07/12/20 - 16:58:20

“O objetivo do senador Alessandro Vieira é garantir para os sergipanos o acesso imediato à vacina, de modo que logo após a liberação pela Anvisa, já seja possível iniciar a vacinação”, explicou o deputado estadual.

Georgeo Passos ainda declarou que os contatos estão em andamento com o Instituto Butantã, que terá́ disponibilidade de vacinas produzidas em território nacional no mês de janeiro, e com outros fornecedores.

‘O projeto foi apresentado ao governador Belivaldo, que deu sinal verde para a continuidade das negociações. Isso é compromisso com Sergipe. Parabéns senador Alessandro pela sua iniciativa e preocupação com os sergipanos”, completa Georgeo.

Por Habacuque Villacorte