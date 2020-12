Suspeito corta orelhas de idoso, fere mulher grávida, agride homem e tenta estuprá-lo

07/12/20 - 17:30:47

O conjunto Irmã Duce, em Tobias Barreto, sofrer verdadeiro pânico, na madrugada deste domingo (06) com um homem, ainda não identificado, que praticou uma serie de crimes e atentados à faca em idosos e até em uma mulher grávida, por motivos ainda não identificado. O suspeito feriu uma mulher idosa, arrancou duas orelhas de um idoso, de 80 anos, e espalhou pânico na vizinhança.

Ao chegar à residência, a PM encontrou o idoso com as lesões nas orelhas e um outro homem que teve o celular roubado. A terceira vítima, também um homem, levou uma garrafada no rosto e ainda sofreu uma tentativa de estupro.

Após cometer os atos criminosos, o suspeito fugiu e invadiu outras duas casas. Em uma delas, tentou esfaquear uma mulher grávida.

As equipes fizeram buscas na região e o homem foi localizado na residência dele. Ele foi preso e encaminhado à delegacia. A PM disse que ele teria bebido e usado drogas, antes do crime.

Ainda segundo a PM, o idoso ficou bastante ferido e foi transferido para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), em Aracaju, onde está entubado em estado grave.