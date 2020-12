IRAN FAZ MEDIAÇÃO DE ENCONTRO COM SINTESE E ASSEMBLEIA SOBRE REGRAS

07/12/20 - 16:48:27

Com o objetivo de aprofundar a discussão em torno do Projeto de Lei Complementar N° 06/2020, de autoria do Poder Executivo, que altera as regras previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Sergipe (RPPS/SE), o deputado estadual Iran Barbosa, do PT, conseguiu que fosse realizada, na manhã desta segunda-feira (07/13), uma reunião com participação de representantes da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), do Poder Executivo e do vice-presidente e assessores do Sindicato dos trabalhadores em Educação Básica da Rede Oficial do Estado de Sergipe (SINTESE).

A reunião, que ocorreu na Sala da Presidência da Alese, cumpriu, também, o objetivo de buscar o avanço das negociações para a garantia da paridade aos Servidores públicos que fazem jus a esse direito e para a manutenção do Sergipe Previdência sem inchaço da sua estrutura administrativa, e foi fruto de uma reivindicação apresentada pelo deputado Iran Barbosa ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luciano Bispo, e ao líder do governo na casa, deputado Zezinho Sobral, após a Sessão ocorrida na última quinta-feira (03), quando os professores e professoras fizeram vigília, em frente à Alese, alertando para os perigos contidos no Projeto de Lei Complementar.

“Após a minha solicitação, o deputado Zezinho Sobral, na condição de líder do governo, agendou a reunião para esta segunda-feira, e eu comuniquei, imediatamente, à professora Ivonete Cruz, presidenta do SINTESE, que a reunião contaria com a participação do diretor-presidente do Sergipe Previdência, José Roberto de Lima Andrade; bem como do representante da Procuradoria Geral do Estado”, destacou Iran Barbosa.

