JOVEM NEGRO DIZ QUE FOI AGREDIDO EM SUPERMERCADO NO NORTE MG

“Eu gritei falando, ‘olha gente, vocês que estão aí, vocês estão vendo. Eles estão me acusando de roubo, de ter roubado essa botina aqui que eu comprei em outro supermercado e estão me acusando de ter roubado essa botina aqui’”, contou.

A vítima afirmou ainda que, na mesma hora, o dono do supermercado teria se aproximado. Logo após, o jovem foi levado para os fundos do supermercado. Uma cliente registrou o momento e se desesperou com a agressividade (veja no vídeo acima). Uma pessoa tentou impedi-la de filmar.