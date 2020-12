Nesta segunda-feira (7), o mundo artístico recebeu uma grande notícia. A atriz e humorista Claudia Rodrigues deixou o hospital Albert Einstein, onde estava internada desde a semana passada

07/12/20 - 18:28:12

Em um vídeo, ela agradeceu todo o apoio e disse que está tudo bem. Além disso, Claudia pediu que as orações estejam voltadas para Nicette Bruno, que luta contra a Covid-19.“Está tudo bem e eu já estou em casa. Muito obrigada por tudo mundo que orou por mim. Façam orações às 18h para a Nicette Bruno, que está sofrendo com a Covid-19. Eu epero que vocês se cuidem e saiam sempre de máscara, não deem mole, a Covid está aí, entendeu? Rezem e orem por mim”, disse em um vídeo.

Medicamento freia a doençaDe acordo com a assessoria de imprensa da artista, o medicamento, que a atriz tomou a terceira dose antecipada na semana passada, conseguiu “frear a doença”.“Graças a Deus o remédio conseguiu estabilizar a doença degenerativa que estava em progressão, podemos dizer que está freada a doença”, disse.“As novas lesões que surgiram no cerebelo, apontado nas ressonâncias realizadas em julho, desapareceram por completo, um dos efeitos da medicação. Tivemos um progresso significativo, em relação à progressão da esclerose”, acrescentou.A assessoria de Claudia, Adriane, ainda informou que todo seu quadro clínico está estabilizado. “A disautonomia, queda brusca de pressão, motivos que levaram sua internação, e que fazem com que a atriz tenha quedas, estão estabilizadas com a medicação”, finalizou.

OFUXICO.COM.BR