Sergipe: 723 casos de Covid nesta segunda, com 5 mortes

07/12/20 - 20:57:17

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta segunda-feira (07), o boletim epidemiológico do coronavírus, com 723 casos e cinco novos óbitos. Em Sergipe, 95.174 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 2.337 morreram. Todos os cinco óbitos estavam em investigação e foram confirmados. Até o momento, 85.783 pacientes foram curados. Um óbito, até então registrado em Aracaju, foi alterado para o município de Fátima (BA).

Os cinco óbitos foram: mulher, 88 anos, moradora de Aracaju, com hipertensão e diabetes; homem, 68 anos, também de Aracaju, sem comorbidades; homem, 28 anos, de Japaratuba, com paralisia cerebral; homem , 82 anos, de Itabaiana, com hipertensão; e mulher, 66 anos, de Poço Redondo, com hipertensão e diabetes.

Foram realizados 217.288 exames e 122.114 foram negativados. Estão internados 253 pacientes, sendo 119 em leitos de UTI (82 na rede pública, sendo 78 adultas e 4 pediátricas; e 37 na rede privada, sendo 34 adultas e 3 pediátricas) e 134 em leitos clínicos (87 na rede pública e 47 na rede privada). São investigados mais seis óbitos. Ainda aguardam resultado 3.403 exames coletados.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net. br.