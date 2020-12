SERINGA, FREEZER, ALGODÃO: BRASIL PODE SOFRER FALTA DE INSUMOS PARA VACINA

07/12/20 - 17:45:36

Na última semana, acompanhamos de perto as notícias sobre a aprovação da primeira vacina contra a covid-19 em alguns países da Europa, a divulgação do plano de imunização contra o coronavírus no Brasil e a chegada das doses da CoronaVac, do laboratório chinês Sinovac, a São Paulo.

Além do produto farmacêutico em si, a aplicação das doses requer uma série de outros insumos e ferramentas. Sem eles, não dá nem para iniciar as campanhas.

Falamos aqui de coisas simples, como seringa, algodão, caixa térmica, saco plástico, luva descartável, e outras mais complexas, como refrigerador, freezer, sistemas informatizados e logística de distribuição e transporte dos lotes.

Por mais que o mundo já tenha experiência com iniciativas de vacinação em larga escala, a pandemia atual vai exigir uma verdadeira operação de guerra.

Se considerarmos a meta da Organização Mundial da Saúde (OMS) de imunizar 20% da população global no próximo ano, falamos de 1,5 bilhão de pessoas contempladas em 12 meses.

Como a maioria das candidatas mais avançadas precisam de duas doses para surtir efeito, isso significa uma necessidade de 3 bilhões de vacinas e a mesma quantidade de seringas e agulhas. Os números também são gigantescos quando colocamos na ponta do lápis todos os demais equipamentos básicos citados acima.

A parte que nos cabe

No Brasil o desafio será enorme. Afinal, é um país com dimensões continentais, com regiões de difícil acesso e muita desigualdade.

Um ponto favorável é a larga experiência do país com projetos desse tipo. “O Programa Nacional de Imunizações (PNI) existe há 47 anos. Nós possuímos capacidade, organização e estrutura. Estamos acostumados a fazer vacinações em massa e temos ótimos exemplos disso na nossa história, como as campanhas contra a varíola, a poliomielite e a gripe”, defende a enfermeira Mayra Moura, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm).

O tamanho do PNI realmente impressiona. Atualmente, o país possui 38 mil salas de vacinação. Em épocas de campanha, esse número pode ser ampliado para 50 mil.

No total, são 114 mil vacinadores, o que significa uma média de três profissionais trabalhando em cada uma dessas unidades. Tudo é gerido dentro do guarda-chuva do Sistema Único de Saúde, o SUS, e está disponível a todos os cidadãos.

Por outro lado, há uma certa apreensão em setores da indústria que fabricam os insumos, como os responsáveis por refrigeradores e seringas. Eles relatam que não receberam qualquer contato do governo e ainda não sabem o que precisarão produzir para a atender à demanda que virá nos próximos meses.

O grande temor é que os prazos apertados prejudiquem a entrega desses materiais e atrasem o início das campanhas, marcadas provisoriamente para o primeiro trimestre de 2021.

Também há dúvidas sobre a disponibilidade de matéria-prima, pois alguns componentes usados na manufatura são importados. Como todos os países do mundo precisarão comprá-los, há o risco de falta de estoques e aumento de preços.

“O que nos deixa preocupados é que aparentemente o governo federal não tomou algumas medidas que poderiam ter sido antecipadas, e isso pode dificultar o acesso a certos produtos”, observa a médica Ana Maria Malik, coordenadora do Centro de Estudos em Planejamento e Gestão de Saúde da Fundação Getúlio Vargas (FGVSaúde), em São Paulo.

Segundo a especialista, podemos viver um cenário parecido ao que ocorreu no início da pandemia, em meados de abril e maio. “Naquele período, havia uma absoluta escassez dos respiradores e de equipamentos de proteção individual, como máscaras e luvas”, lembra.

Numa situação normal, a compra dos insumos de vacinação é feita pelos governos estaduais. Eles são responsáveis por adquirir os materiais e encaminhar para os municípios, que fazem a distribuição pelas unidades de saúde. Mas, com a absoluta urgência da pandemia, o Ministério da Saúde já declarou que também vai adquirir os produtos e coordenar as ações.

Mas qual a disponibilidade de alguns desses materiais? E será que o Brasil pode responder a essa demanda? A BBC News Brasil ouviu algumas entidades representativas do setor para entender a capacidade de produção interna e como isso pode impactar na vacinação contra a covid-19.

Cadeia de frio

A vacina desenvolvida pelos laboratórios Pfizer e BioNTech foi a primeira a ser aprovada no mundo. A expectativa é que ela comece a ser aplicada nos cidadãos de alguns países Europeus nos próximos dias.

Apesar do fato ter sido muito comemorado, a realidade é que esse imunizante pode trazer uma dificuldade do ponto de vista logístico. Afinal, as doses precisam ser armazenadas a -75° C.

Isso representa uma barreira importante, pois a grande maioria dos centros de distribuição do Brasil são equipados com câmaras frias que chegam no máximo a -20° C. Nas salas de vacinação, os refrigeradores têm uma temperatura que varia entre 2 e 8° C, o que é suficiente para todas as vacinas disponíveis até o presente momento.

Por meio de um comunicado, a Pfizer argumenta que desenvolveu caixas especiais com gelo seco, que garantem essa temperatura baixíssima durante o transporte. A empresa acrescenta que, depois de abertas, as doses podem permanecer em geladeira comum por até cinco dias sem estragar, o que acaba “viabilizando a vacinação, principalmente na situação atual em que se pretende vacinar o maior número de pessoas em curto espaço de tempo”.

O governo, porém, se mostra reticente ao imunizante. Na terça-feira da semana passada (1), o secretário de vigilância em saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, sinalizou que o governo daria preferência às candidatas que se adequam à cadeia de frio já disponível no país.

Ao falar das características desejáveis da vacina, disse que o ideal é que “seja fundamentalmente termoestável por longos períodos em temperaturas de 2 a 8 graus”.

Mais tarde nesse mesmo dia, num vídeo publicado no YouTube do ministério, Medeiros recuou e declarou que, no atual estágio, nenhum dos concorrentes estava eliminado da disputa.

“É extremamente importante avisarmos a população brasileira que o Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de Imunizações, não descarta nenhuma vacina. O que nós queremos é uma vacina que seja registrada na Anvisa e que mostre eficácia e segurança necessárias.”

Do ponto de vista da indústria, o país tem capacidade de fornecer a tecnologia necessária para guardar as doses, mesmo que seja a -75° C. “Precisamos destacar que o Brasil é referência mundial em refrigeração e possui um parque industrial e dezenas de milhares de profissionais qualificados para atender a demanda”, assegura o engenheiro Ariel Gandelman, membro do Conselho Nacional de Climatização e Refrigeração (CNCR).

Segundo Gandelman, a indústria brasileira pode produzir novos equipamentos e não há risco de falta de matéria-prima, pois a maioria dos componentes são feitos aqui mesmo. A única parte que é importada da China são os fluidos refrigerantes, essenciais para manter as temperaturas baixas nesses equipamentos. Mas, como há uma ampla gama de substâncias que pode ser utilizada para esse fim, parece não haver risco de desabastecimento.

“Nosso setor está à disposição e estamos prontos para fazer esse esforço conjunto, trabalhar imediatamente e atender os prazos”, comunica Gandelman. De acordo com a assessoria de imprensa, até agora o CNCR não recebeu nenhum tipo de contato por parte do governo.

Por meio de nota enviada à BBC News Brasil, o Ministério da Saúde informa que tem feito investimentos na estrutura que garante a estabilidade das vacinas. “Em 2020, mais de 42 milhões de reais foram investidos pela União com foco na aquisição de equipamentos, dentre eles câmaras refrigeradas para ampliação da capacidade de armazenamento da rede de frio”.

Seringas

Três empresas são responsáveis pela fabricação de seringas no Brasil: BD, Injex e SR. O trio consegue entregar a cada ano 1,5 bilhão de unidades deste insumo, que são utilizados para várias vacinas e também em medicações injetáveis.