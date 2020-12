Após dengue, Leonardo testa positivo para Covid-19: “Peço as orações de todos”. Cantor informou aos fãs que está com o novo coronavírus; a mulher do sertanejo, Poliana Rocha, e a sogra também

08/12/20 - 15:56:28

O cantor Leonardo testou positivo para a Covid-19, conforme informou em seu Instagram nesta terça-feira (8). De acordo com um comunicado, o sertanejo de 57 anos passa bem, mas pediu orações para ele, a mulher, Poliana Rocha, de 44 anos, e a sogra, Dona Eponina, de 79, que também estão com o novo coronavírus.

“Hoje, infelizmente, teste positivo para Covid-19. Estou bem, mesmo tendo acabado de passar por uma dengue. Peço orações de todos, para Deus abençoar não só a mim, mas à minha mulher, Poliana, e minha sogra, que também foram diagnosticadas. Que Deus abençoe a todos que estão passando por essa doença e momento difícil”, escreveu ele, que se curou recentemente de uma dengue.

Leonardo ainda avisou que o show que faria em Sorocaba, no interior de São Paulo, no dia 11 de dezembro, foi adiado. “Show que seria modelo de cumprimento às regras da OMS para realização de eventos com distanciamento, uso de máscara e higienização. Espero encontrá-los o quanto antes e, assim que possível, anunciaremos nova data. Deus abençoe a todos”, completou ele.

Zé Felipe, um dos filhos do sertanejo, e a noiva, Virginia Fonseca, que está grávida, já tiveram Covid-19 em junho, quando se conheceram, de acordo com a assessoria de imprensa do cantor.

Leonardo contou que estava com dengue no dia 28 de novembro, durante a transmissão ao vivo do chá revelação do bebê que Zé Felipe e Virginia esperam. “Testei positivo para a dengue hoje cedo. Muita dor no corpo, as juntas dando pontadas, febre . É o que estou sentindo nesse momento”, disse o sertanejo na ocasião.

Nesta segunda-feira (7), Poliana, mulher de Leonardo, revelou estar com Covid-19, e adiantou que o cantor iria fazer o teste. “Estou com sintomas leves, nada grave. Espero que continue assim. Tem um médico muito bom em Goiânia que está cuidando de mim com muito carinho. Minha mãe fez o teste, estou pedindo muito a Deus para que ela não esteja com Covid também. O Leo acabou de sair de uma dengue e fez o teste. Também estou orando e pedindo para Deus para que ele não esteja, mas só à tarde vamos ficar sabendo. Espero contar com as orações de vocês para que a nossa família se reestabeleça”, declarou.

