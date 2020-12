Aracaju está entre os dez destinos mais baratos do Brasil

De acordo com estudo desenvolvido pela ferramenta Kayak, considerada um dos maiores buscadores de viagens do mundo, Aracaju (SE) está entre os dez destinos turísticos mais baratos durante a temporada de verão no país. A pesquisa leva em conta descontos em hotéis, passagens aéreas e aluguel de veículos.

A capital sergipana lidera o ranking no Nordeste como a capital que oferece maior custo benefício ao turista, com descontos que chegam a 26,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, e ocupa a oitava posição no Brasil neste quesito. Além dos ótimos preços, Aracaju é destacada como uma ótima opção para os amantes do turismo de sol e praia, de acordo com a reportagem publicada pelo Estadão.

O Secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, destaca a redução de impostos como uma das iniciativas do Governo de Sergipe que contribuiu diretamente para a diminuição no preço dos pacotes turísticos para Sergipe.

“O acordo realizado com as companhias aéreas e a política fiscal estadual de incentivo ao turismo são medidas do Governo para dinamizar o setor turístico. Com a redução do ICMS do querosene da aviação autorizada pelo governador Belivaldo Chagas, as companhias conseguiram manter as tarifas para as operadoras em patamares acessíveis. Também salientamos a sensibilidade da hotelaria sergipana, que foi fundamental para esse resultado. Houve uma compreensão deste momento crítico, demonstrado na precificação de tarifas em valores bastante convidativos”, informou Sales Neto.

