O ator Eduardo Galvão, de 58 anos de idade, morreu na noite de segunda-feira (7) após dias hospitalizado por conta da Covid-19

08/12/20 - 10:20:31

Doença causada pelo novo coronavírus. O ator estava internado na UTI do Hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e foi intubado na última terça-feira (1). Na web, na madrugada desta terça-feira (8), amigos famosos lamentaram a notícia na web.

“Meu pai precisou ser intubado, mas, no momento, está estável, com os rins funcionando bem, a pressão arterial estabilizada e os pulmões descansando para desinflamar como tem que ser. E está descansando, o que vai fortalecê-lo com certeza”, contou Mariana Galvão, filha do artista, para a Quem.

Na última segunda-feira (30), Mariana, que é filha única de Eduardo e mãe da única neta do ator, a pequena Lara, de um ano, também falou sobre o quadro de saúde do pai. “Meu pai passou melhor essa noite. O médico disse que ele conseguiu dormir um pouco e está menos incomodado com a sonda do que com a máscara (de oxigênio). E com certeza está melhor para ele em relação à oxigenação, ele está conseguindo respirar melhor”, contou.

Mariana afirmou ainda que o ator também estava se alimentado melhor. “Ele estava tomando aqueles shakes de nutrição, mas agora conseguiu comer alguma coisa. Meu pai estava muito sem apetite, mas precisava dos nutrientes. E aí acho que ele está mais forte”, pontuou.