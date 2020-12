Feiras livres são retomadas no Augusto Franco e Lamarão nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (9), a feira livre do Conjunto Augusto Franco, no Bairro Farolândia, em Aracaju, volta a funcionar. Assim como, na sexta-feira (11), a do Bairro Lamarão. Nos dois casos, sempre no período da tarde.