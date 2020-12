GOVERNADOR DO RS DIZ QUE FEZ CONTATO COM BUTANTAN PARA COMPRA CORONAVAC

O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) afirma ter entrado em contato com o Instituto Butantan, de São Paulo, com o objetivo de comprar a Coronavac, vacina contra o coronavírus produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o instituto paulista.