Laços de Família- Íris chama Camila de Judas e é atacada: ‘Vou desgraçar sua vida’. Filha de Helena não aceita provocação da tia e parte pra cima da garota

Íris vai aproveitar que Camila não está em casa para deixar um recado bem atrevido no quarto dela. Com um batom vermelho, a irmã de Helena (Vera Fischer) escreve a palavra Judas no espelho da sobrinha e se tranca no quarto para ouvir música.

Quando Camila volta para casa, fica irritada com o som alto e ficará ainda mais irada ao perceber a alfinetada no espelho. Furiosa, Camila decide tirar satisfação com Íris e esmurra a porta do quarto.