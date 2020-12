Santa Missa é celebrada no Hospital Nossa Senhora da Conceição

08/12/20 - 16:21:12

Na manhã desta terça-feira (8) foi celebrada a Santa Missa nas dependências do Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC-Lagarto), em louvor a patrona da unidade hospitalar.

A celebração eucarística foi presidida pelo Pe. José Ueliton da Paróquia Santa Luzia, bairro Alto da Boa Vista. E contou com as presenças da direção do HNSC e colaboradores da unidade.

Todos os anos é comemorada essa data alusiva a Virgem Mãe da Conceição que há mais de cem anos nomeia o hospital com sede em Lagarto.

Após a celebração religiosa, os colaboradores foram homenageados em forma de agradecimento pelo ano que está se encerrando.

ASCOM – HNSC