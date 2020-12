Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda mostram cobertura de frente para o mar em Santa Catarina. O casal abriu as portas de seu dúplex para a Casa Vogue comprado por R$ 2 milhões em 2017

08/12/20 - 13:49:01

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda curtiram alguns dias no dúplex de 225 m² que o cantor comprou em 2017 por R$ 2 milhões. O imóvel ocupa a cobertura de frente para o mar do edifício Abu Dhabi, em Itapema (SC). O casal ainda não havia visitado o apê e nessa primeira passagem por lá, recebeu a Casa Vogue e mostrou os ambientes em um tour exclusivo.

“A gente está numa fase tão gostosa da vida que eu acho que esse apartamento, esse momento que vivemos está sendo muito especial”, vibra a influencer, que cresceu perto do mar em Vila Velha (ES), ao contrário do amado. “Minha relação é muito mais com fazenda, com mato, beira de rio. Ela é da beira do mar, eu sou da beira do córrego, do rio. Estou adorando”, conta Zezé.

Ele começou a se interessar pelo local ao visitar a cidade a passeio com amigos. Como comprou o imóvel ainda na planta, o sertanejo pode deixá-lo do jeito que ele e Graciele sonhavam. A arquiteta Thayane Santana, da Thay Santana Arquitetura, cuidou do projeto.

Fonte/Foto: globo.com