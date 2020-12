DUAS CRIANÇAS BRASILEIRAS SÃO ATINGIDAS POR TIROS DE FUZIL

A guerra de facções pelo controle do narcotráfico na fronteira do Paraguai com o Brasil, próximo a Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, agora tem feito novas vítimas. Em um intervalo de 14 dias, segundo a Polícia Nacional do Paraguai, duas crianças brasileiras, residentes do lado paraguaio, foram atingidas por tiros de fuzil durante atentados. Uma morreu e a outra teve parte do nariz arrancado.