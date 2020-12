PMA assegura três níveis de atendimento na Rede de Atenção Psicossocial

De modo a garantir assistência aos cidadãos que estão em sofrimento psíquico pautado nos direitos humanos, autonomia, liberdade e o exercício da cidadania, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, disponibiliza em sua Rede de Atenção Psicossocial (Reaps) três níveis de atendimento, categorizados de acordo com urgência e gravidade de cada caso.

Trabalhando mediante a promoção da equidade, reconhecendo os determinantes sociais da saúde, os serviços ofertados na Reaps dividem-se em Atenção Primária, Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e a urgência mental, disponibilizada no Hospital São José.

A Atenção Primária, ofertada em dez Unidades Básicas de Saúde (UBS), funciona como referência de saúde mental, com a presença de psicólogos e psiquiatras. “O atendimento é regulado a partir do Núcleo de Controle, Avaliação, Auditoria e Regulação e Centros de Referências Especializados em Saúde do Trabalhador, o Nucaar, de forma a priorizar os casos mais graves e urgentes. Neste processo, o aracajuano é encaminhado para o local mais próximo de seu endereço cadastrado no sistema, para que haja o máximo de facilidade possível no deslocamento”, explica a coordenadora do Reaps, Chenya Coutinho.

Para atendimento nestes locais é preciso ter encaminhamento médico, prescrito por profissional da rede. Os adultos têm acesso ao serviço nas UBSs Santa Terezinha, Celso Daniel, Humberto Mourão, Marx de Carvalho, Dona Sinhazinha, Joaldo Barbosa, Edézio Vieira de Melo, Francisco Fonseca e Anália Pina de Assis. Já os atendimentos pediátricos são feitos nas unidades Ministro Costa Cavalcante, João Cardoso e Marx de Carvalho.

Os casos crônicos, que necessitam de um tratamento mais aprofundado, são atendidos em seis Centros de Atenção Psicossocial (Caps), unidades que contam com equipes multiprofissional compostas por psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, educadores físicos, entre outros.

Dos seis Caps disponibilizados pela Reaps, cinco funcionam em regime de plantão 24h por dia, categorizados como tipo 3, e um em horário comercial, de segunda a sexta-feira, se enquadrando no tipo 2. Quatro destes Caps atendem pessoas em sofrimento psíquico e transtorno mental e dois atendem casos decorrentes do uso abusivo de álcool e outras drogas.

Para os casos de surtos e urgências psiquiátricas, a Prefeitura de Aracaju contratou o serviço de urgência mental do Hospital São José. O modelo preconizado na capital é ligado à necessidade de respeito ao quadro de sofrimento mental de cada paciente, na busca por reforçar os vínculos entre o serviço público e a sociedade. “Nós procuramos ofertar um atendimento humanizado, integral, de vinculação com o sujeito”, ressalta Chenya.