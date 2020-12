Governo participa de Workshop de Monitoramento e Alerta do Sistema Federal de Proteção

Agregar bases para a preparação nas ações de defesa civil, fortalecer o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e aprimorar a perspectiva de formalização, através de instrumentos legais do Sistema Federal de Monitoramento e Alerta, foram alguns dos temas discutidos no I Workshop de Monitoramento e Alerta do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil.

Realizado pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil – Sedec, a abertura do evento contou com a participação especial do secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas Alves, do diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), Armin Augusto Braun e do diretor do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), Osvaldo Luiz Leal de Moraes.

Realizado de maneira virtual, o Workshop reuniu mais de 200 representantes de Defesas Civis, órgãos públicos, entidades internacionais e da iniciativa privada, entre eles profissionais do Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil de Sergipe (Depec/SE). Profissionais renomados e de diversas áreas debateram e apresentaram novas ideias, cujo o intuito é aprimorar a emissão de alertas e, consequentemente, as ações preventivas de proteção e defesa civil, possibilitando avanços no Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Capacitações e exposições

Durante os dois dias do evento, ocorreram capacitações sobre indicativos e parâmetros dos principais tipos de desastres que ocorrem no país. Neste escopo, foram abordadas situações de ocorrências meteorológicas, geohidrológicas, sismológicas, de segurança de barragens, seca e estiagem, temas de saúde e incêndios florestais.

Os participantes puderam assistir exposições técnicas feitas por profissionais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), o Serviço Geológico do Brasil (CPRM), Ministério da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Defesa Civil de Santa Catarina, do Google e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), que abordaram sobre o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), o Guia Prático de Utilização de Alerta do Governo Federal, o eixo de Monitoramento e Alerta do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil, a importância das informações de Monitoramento e Alerta na Gestão de Desastres, entre outros temas de relevância similar.

Para o gerente técnico do Depec, Edvaldo Santos Celestino Filho, o Workshop foi uma oportunidade única de aprimorar os conhecimentos. “Fomos agraciados com vários profissionais das mais diversas áreas que em muito contribuíram com novos métodos de trabalho para que possamos aplicá-los de acordo com as necessidades que, por ventura, surgirem. Além disso, podemos dar uma boa resposta à sociedade em situações de desastres, bem como disseminar e compartilhar os saberes adquiridos durante os dois dias de evento”, afirmou.

ANS