Rogério Carvalho aconselha que antes de pensar em disputas eleitorais o melhor é trabalhar para desenvolver Sergipe

09/12/20 - 12:02:33

O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, aconselha que antes de pensar em disputas eleitorais, devemos pensar em trabalho. Rogério recebeu, na tarde de terça-feira (08), vários prefeitos de cidades de Sergipe, e “vamos dar as mãos para garantir mais desenvolvimento para o Estado”.

Rogério Carvalho recebeu prefeitos como Júnior de Aminthas – Prefeito Eleito de Itabi, José Gélio – Assessor Prefeitura de Itabi, Marcelo – Prefeito de Cumbe, Louro de Vieira – Prefeito Eleito de Cumbe, Toinho – Vice-Prefeito Eleito de Cumbe,

Além de Mário da Clínica – Prefeito Eleito de Dores, Evanilson Santana – Superintendente do Consórcio Público do Agreste Central Sergipano CPAC, Breno Silveira, Cristiano Cavalcante – Prefeito de Ilha das Flores, Jorge Elias – Estratégia Assessoria.

O senador discutiu com cada um deles e em reunião ampla, problemas de seus municípios e ouviu suas reivindicações para buscar soluções em Brasília, principalmente daqueles que vão assumir as Prefeituras desuas cidades dia primeiro de janeiro.