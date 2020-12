ROGÉRIO RECEBE PREFEITO ELEITO DE CANINDÉ, WELDO, QUE FOI À BUSCA DE RECURSOS

09/12/20 - 15:18:39

O Prefeito eleito de Canindé de São Francisco, Weldo Mariano, viajou à Brasília juntamente com Pank, o vice-prefeito. Foram recepcionados pelo Senador Rogério Carvalho e apresentaram a planta da cidade, bem como outras demandas visando angariar recursos importantes para o Município. A esperança de Weldo e Pank é que as solicitações possam ser atendidas no decorrer da futura administração que começará em janeiro de 2021.

No Projeto de Governo de Weldo Mariano, foram elencadas uma série de intenções e propostas que, para serem concretizadas, necessitarão de planejamento interno e alinhamento com a realidade presente. Diante do cenário do Município, as Emendas de bancadas ou impositivas de Brasília surgem como um oxigênio, possibilitando a realização de algumas das propostas.

Mostrando preocupação e já observando a realidade financeira do Município, sobre os diversos desafios que encontrará para executar uma administração eficiente, Weldo Mariano e Pank pretendem estabelecer uma relação próxima com deputados e senadores em Brasília. A recepção de Rogério Carvalho (PT) coloca Canindé no patamar de atenção do Senador da República não só para com Weldo e Pank, mas sim também para com o povo.

Conforme observado por parte da crítica e todos os demais candidatos a Prefeito durante o processo das eleições municipais de 2020 em Canindé, foi consenso de que a situação do Município necessitará de ajuda externa para realizar diversas ações. Nesse sentido, Weldo já mostra disposição para buscar os recursos e por isso começa uma agenda por Brasília e outros espaços.

Por Adeval Marques