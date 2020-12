SERGIPE INICIA FISCALIZAÇÃO NAS PRAIAS PARA EVITAR EXPANSÃO DO VIRUS NO ESTADO

09/12/20 - 14:19:46

O Governo do Estado, em força-tarefa com a Secretaria de Estado da Saúde, Vigilância Sanitária Municipal, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, intensifica nesta quarta-feira (09), a fiscalização em bares e restaurantes da capital, para conferir se os protocolos sanitários estão sendo cumpridos.

Estabelecimentos flagrados com o descumprimento das normas, e que já tenham sido notificados em fiscalizações anteriores, poderão sofrer punições que vão de multa a interdição. Os municípios maiores do interior do Estado também irão receber a força-tarefa nos próximos dias.

As estratégias da ação de fiscalização foram definidas em reunião ocorrida no Centro Administrativo da Saúde com os membros da força-tarefa. O principal alvo da fiscalização são os estabelecimentos que concentram grande número de consumidores e desrespeitam as medidas de prevenção à infecção.

“Até outubro nós estávamos com o ritmo de transmissão do vírus em curva decrescente, mas temos o registro do aumento de casos, por isso vamos intensificar as fiscalizações”, declarou o coordenador da Vigilância Sanitária Estadual, Ávio Britto.

Controle da transmissão – Segundo ele, a maior preocupação do governo do Estado é em manter o controle sobre o ritmo de transmissão do novo coronavírus, conscientizando os donos de bares e restaurantes sobre a corresponsabilidade de cada um deles quanto ao cumprimento dos protocolos sanitários por eles próprios e seus clientes. “Há estabelecimentos que a partir das 22 horas concentra centenas de pessoas e todas sem o uso da máscara”, salientou.

A coordenadora da Vigilância Sanitária de Aracaju, Denilda Caldas de Santana, informou que durante a fiscalização será entregue aos donos de bares e restaurantes os protocolos sanitários impressos. “Mais uma vez estaremos atuando com o objetivo de conscientizá-los, mas aqueles que já foram notificados e permanecem descumprindo as medidas de prevenção serão punidos”, disse.

O Coronel PM Neto destacou que o papel da Polícia Militar na força-tarefa é o de dar apoio aos agentes de fiscalização. “Vamos garantir que eles trabalhem com tranquilidade e atuem conforme determina a legislação”, declarou ele, enquanto a Tenente Coronel Maria salientou que a missão do Corpo de Bombeiros é a de contribuir com o êxito da fiscalização.

Segundo uma fonte da Secretaria da Saúde, há aglomerações nos bares e restaurantes da orla e a vigilância sanitária está iniciando um série de fiscalizações para evitar que a nova onda do Covid-19 chegue a Aracaju e se expanda por Sergipe.

Uma das constatações do Comitê Científico é de que, atualmente, o coronavirus atinge mais os jovens entre 18 e 25 anos, que não sentem sintomas e retornam para casa e podem contaminar os país e avós. A prevenção também é para evitar que os leitos nos hospitais públicos e privados não possam acomodar o número de prováveis infectados e provoquem um colapso nas enfermarias e principalmente na UTI.