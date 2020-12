Sintasa pressiona e Governo recua sobre a paridade salarial

09/12/20 - 16:17:08

Sindicatos tentam agora veto da PL 06/2020 ou a manutenção da

aposentadoria especial dos servidores

O Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde de Sergipe (Sintasa),

juntamente com representantes de outros sindicatos, realizou uma

vigília na frente da Assembleia Legislativa de Sergipe, na manhã desta

quarta-feira, 9, pedindo para que os deputados estaduais não aprovem o

Projeto de Lei Complementar 06/2020 encaminhado pelo Governo do Estado,

caso o PL mantenha a extinção da aposentadoria especial dos

servidores, cuja garantia é de se aposentar com 25 anos de serviço.

No início da manhã, o Governo já recuou sobre a paridade salarial,

após pressão dos sindicatos. “A luta do movimento sindical é

constante, por isso, estamos aqui querendo que o Governo do Estado

mantenha os itens que garantem o direito de todos os servidores,

sobretudo, em relação a paridade salarial e aposentadoria especial. O

Governo, no momento, já recuou sobre a paridade. Mas a nossa maior

preocupação agora é para que seja mantida a aposentadoria especial

dos servidores da saúde. Se o PL for aprovado do jeito que está será

um grande prejuízo para a categoria”, afirmou o presidente do

Sintasa, Augusto Couto.

