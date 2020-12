AGENTES QUEREM INCLUSÃO NO GRUPO DA CATEGORIA QUE TEM APOSENTADORIA

10/12/20 - 15:33:09

Na manhã desta quinta-feira (10), o deputado estadual Capitão Samuel (PSC) recebeu o presidente do Sindasse (Sindicato dos Agentes de Segurança e Medidas Socioeducativas do estado de Sergipe), Clichardsson Hipólito. O objetivo da conversa foi buscar o apoio do parlamentar na luta pela inclusão dos agentes socioeducativos no grupo das categorias que terão direito à aposentadoria, integralidade e paridade aos policiais civis e policiais penais.

O Projeto de Lei Complementar Nº 06/2020, deixa dúvidas se a categoria será beneficiada como outras. Então, foi feito um documento sugerindo que seja feito um artigo com a inclusão de todas as categorias de segurança pública. Segundo Clichardsson Hipólito, o parlamentar se comprometeu em buscar a solução para a solicitação. “Acordamos que o deputado irá verificar o projeto que está tramitando na casa, para sugerir a inclusão da emenda”, afirma.