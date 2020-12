EDVALDO REÚNE-SE COM DEPUTADOS FEDERAIS E PEDE RECURSO PARA MATERNIDADE

O prefeito Edvaldo Nogueira se reuniu com deputados federais de Sergipe nesta quinta-feira (10), para solicitar recursos para o financiamento da nova maternidade de Aracaju. Projeto prioritário da gestão, a primeira maternidade pública municipal é o maior projeto de saúde da capital, cuja obra se encontra em fase final, com previsão de conclusão para o primeiro semestre de 2021.Em encontro com os deputados federais Fábio Reis (coordenador da bancada), Fábio Mitidieri, Fábio Henrique, João Daniel e Laércio Oliveira, o prefeito de Aracaju detalhou o projeto da maternidade, que terá capacidade para realizar 500 partos por mês. Edvaldo defendeu, junto aos parlamentares, a destinação de uma emenda de R$ 80 milhões para a nova unidade de saúde.

“Tivemos uma reunião extremamente proveitosa na qual apresentei a grandeza desta obra, que considero o maior projeto de saúde da nossa cidade. É uma maternidade moderna, que será fundamental para a nossa população, resultado de um investimento de R$ 20 milhões e mais um compromisso que estamos honrando com os aracajuanos”, afirmou Edvaldo.

Dada a importância do projeto e sua repercussão positiva na vida da população, o prefeito reivindicou uma emenda federal para o funcionamento da unidade. “A maternidade terá um custo anual de R$ 80 milhões e é esta a reivindicação que faço aos deputados para que possam direcionar estes recursos do Orçamento Geral da União para Aracaju”, declarou.

Os deputados federais se mostraram sensíveis ao pleito apresentado por Edvaldo. “Os deputados gostaram muito do projeto, pois entendem a importância da nova maternidade para a cidade. A partir de agora, irei dialogar com os demais deputados federais e senadores, para que também se unam a esta iniciativa”, afirmou o prefeito. Todos os deputados federais foram convidados por Edvaldo para a reunião desta quinta-feira. Os que não puderam comparecer justificaram suas ausências.