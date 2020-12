Mastologista da Rede Primavera participa de banca examinadora na USP

10/12/20 - 20:42:15

A mastologista da Rede Primavera, Dra. Paula Saab, fez parte da banca examinadora nacional para obtenção do título de especialista em mamografia, do Colégio Brasileiro de Radiologia. Profissionais de várias partes do país estiveram reunidos no Instituto da Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) para prestar a prova. A banca examinadora é composta pelos mais renomados radiologistas de mama do país e avalia médicos que desejam trabalhar com mamografia. “Foi um momento de troca muito especial junto com um time de excelência de radiologistas mamários participar da avaliação de jovens médicos que querem ter a mamografia como área de atuação”, ressalta Dra. Paula.