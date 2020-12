Rita Lobo ensina a preparar uma limonada refrescante com leite de coco e umas folhas de hortelã no Cozinha Prática! A bebida pode facilmente se tornar um drinque com a adição de rum

10/12/20 - 15:35:46

Ingredientes

200ml de leite de coco (cerca de ¾ de xícara)

caldo de 3 limões (cerca de ½ xícara (chá))

3 ramos de hortelã

3 colheres (sopa) de açúcar

2 xícaras (chá) de cubos de gelo para bater

cubos de gelo a gosto para servir

Modo de Preparo 1. No liquidificador coloque o leite de coco, as folhas de hortelã, o caldo dos limões, o açúcar e 2 xícaras (chá) de cubos de gelo. Bata bem, por cerca de 2 minutos, para triturar o gelo até a bebida formar uma espuma e ficar com a consistência de frappé. Sirva a limonada em dois copos altos e complete com mais cubos de gelo a gosto.