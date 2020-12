Secretaria de Educação inicia II Ciclo de webinários entre diretorias regionais

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio da Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios (Ascam), iniciou na quarta-feira(09), o II Ciclo de webnários entre as diretorias regionais de educação e as secretarias municipais de educação jurisdicionadas. A iniciativa, que prevê encontros por polos entre as equipes da Seduc, das DREs e das Semeds, é mais uma ação que busca fortalecer o Regime de Colaboração no território sergipano, atendendo às diretrizes previstas no Decreto Estadual n° 40.671/2020.

Esse primeiro encontro foi direcionado aos municípios das DREs 1 e 2 e contou com a mediação da diretora da Ascam, professora Andréa Dantas, além da participação dos gestores das Diretorias Regionais de Educação 1 e 2, Franz Russemberg e Daniela Silva; da diretora do Departamento de Inspeção Escolar (Dies), Eliana Borges; da diretora do Departamento de Educação (DED), Ana Lúcia Muricy; e da responsável pelo Serviço de Gestão do Sistema de Avaliação Educacional da Coordenadoria de Avaliação e Estudos Educacionais (SEGSAE/CEAVE/SEDUC), Kátia Travassos.

Durante o encontro, os secretários municipais de educação e suas equipes técnicas puderam tirar dúvidas sobre as regulamentações referentes aos calendários letivos de 2020 e 2021 e pensar conjuntamente em ações para garantir o cumprimento da carga horária letiva.

“Ao longo de cinco webinários serão tratadas temáticas que visam orientar as equipes das secretarias municipais de educação no tocante à terminalidade dos calendários letivos e ao acompanhamento e avaliação dos estudantes. Para isso, serão utilizadas as principais regulamentações nacionais e estaduais, a exemplo da Resolução n° 15 do Conselho Estadual de Educação, que estabelece diretrizes para o encerramento do ano letivo 2020 e a realização de matrícula no ano de 2021”, explicou Andréa Dantas.

Os próximos webinários deste II Ciclo estão previstos para os dias 11, 14, 15 e 16 de dezembro. Na sexta-feira, dia 11, a equipe da Seduc se reunirá com os municípios jurisdicionados à DRE 3 para dar continuidade às orientações sobre a terminalidade do calendário letivo.