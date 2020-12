TCE faz de 50 anos e homenageia quem está na história e na memória dos sergipanos

A sessão de instalação do TCE completou exatos 50 anos no último dia 30 de março, mas a pandemia da Covid-19 impediu a realização de um evento presencial. “Mesmo que virtualmente, fizemos questão de celebrar este momento tão significativo e render homenagens a personalidades e instituições que, de alguma forma, estão inseridas na nossa história e na memória dos sergipanos”, comentou o conselheiro-presidente.

O ato também teve a participação da vice-presidente, conselheira Susana Azevedo; do corregedor-geral, conselheiro Carlos Alberto; e dos conselheiros Carlos Pinna, Ulices Andrade, Angélica Guimarães e Flávio Conceição, além do procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), Luis Alberto Meneses.

Ainda conforme o presidente, é fundamental que o TCE pense o que a sociedade espera para o futuro da instituição. “Continuaremos envidando esforços para o alcance da permanente confiança dos sergipanos na atuação deste Tribunal, instituição indispensável ao bom e regular controle dos gastos públicos”, acrescentou.

“É notório que devemos seguir priorizando o relacionamento com a sociedade, com outros órgãos de controle e com a academia, notadamente porque a atuação colaborativa tem se revelado como caminho possível e viável para a superação da crise”, concluiu o conselheiro Luiz Augusto.

Ao falar em nome do parquet de Contas, o procurador-geral Luís Alberto Meneses ressaltou os avanços do TCE/SE ao longo dos cinquenta anos de história, destacando o trabalho das coordenadorias e endossando o empenho dos colaboradores da Casa em prol da eficiência da gestão pública. “Parabéns ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, um ‘jovem’ que está preparado para promoção do pleno desenvolvimento do Estado”, disse.

Medalha – Um dos homenageados da sessão solene, o governador do estado, Belivaldo Chagas, falou em nome dos demais agraciados, registrando profunda gratidão em receber a honraria da Corte de Contas. “Estamos distantes, mas virtualmente presentes. Ao longo de seus cinquenta anos de história e trabalho, o Tribunal alcançou a excelência técnica, um orgulho para todos os sergipanos. Agradeço a todos que passaram por esta Casa ”, disse o chefe do executivo estadual.

Além dele, outros homenageados presentes virtualmente foram o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e ex-procurador do TCE, Carlos Ayres Britto; os desembargadores Osório de Araújo Ramos e Edson Ulisses de Melo, atual e próximo presidente do Tribunal de Justiça (TJ/SE), além do desembargador Roberto Porto; o deputado estadual Luciano Bispo, presidente da Assembleia Legislativa (Alese); o ex-governador Albano Franco; a conselheira aposentada, Isabel Nabuco; o ex-reitor da UFS, professor José Fernandes de Lima; e o médico sanitarista Almir Santana.

Em meio às personalidades que não integram o TCE, também foram agraciados com a Medalha do Jubileu de Ouro: Deoclécio Vieira da Silva (secretário-geral da Mesa Diretora da Alese), Edvaldo Nogueira Filho (prefeito de Aracaju), Francisco Guimarães Rollemberg (ex-senador), João Alves Filho (ex-governador/In Memoriam), José Alves Neto (desembargador aposentado do TJ), José Carlos Felizola Soares Filho (secretário geral de Estado do Governo de Sergipe), José Lima Santana (padre a advogado), Lourival Batista (ex-governador/In Memoriam), Luciano Franco Barreto (presidente da ASEOPP), Manoel Cabral Machado Neto (procurador-geral de Justiça), Maria Celi Teixeira Barreto (presidente do ILBJ), Maria do Carmo do Nascimento Alves (senadora).

Já entre servidores e membros do Tribunal, receberão a Medalha os conselheiros aposentados Antônio Manoel de Carvalho Dantas, Heráclito Guimarães Rollemberg, Maria Izabel Carvalho Nabuco D`ávila, Reinaldo Moura Ferreira e José Carlos de Souza (In Memoriam); o procurador do MP de Contas, Carlos Valdemar de Resende Machado (In Memoriam); a servidora do TCE há mais tempo em atividade, Maria Guadalupe Fagundes dos Santos; os diretores da atual gestão, Ana Stella Barreto Rollemberg Porto (Controle Externo de Obras e Serviços do TCE), Jailton Moura da Silva (Modernização e Tecnologia), Patrícia Verônica Nunes Carvalho Sobral de Souza (Técnica), Raoni Lemos Da Silva Santos (Administrativo e Financeiro) e Theotônio Narciso da Cruz Neto (Comunicação), e o coordenador do Serviço Médico do Tribunal, Dr. José Aragão Figueiredo.

Por Dicom/TCE

10/12/20 - 16:12:30