Tomógrafo volta a funcionar no Hospital Governador João Alves Filho

10/12/20 - 19:33:03

Um dos tomógrafos do Hospital Governador João Alves Filho, instalado no Pronto Socorro, voltou a funcionar na tarde desta quinta-feira, 10. Os pacientes que precisaram realizar o exame durante o período que esteve quebrado não ficaram desassistidos. Todos foram encaminhados para o Hospital Cirurgia que realizou 220 exames, sendo 191 em pacientes da Área Verde Trauma e Azul, além de 29 exames em pacientes graves, internados na Área Vermelha do hospital.

Logo que foi detectado o problema no equipamento, a Secretaria de Estado da Saúde instituiu fluxos para realização dos exames de tomografia computadorizada para não prejudicar a assistência. Foi criado um Plano de Contingência para o Estado, utilizando outros quatro equipamentos disponíveis, atendendo a necessidade de toda a Rede, desde o Pré-Hospitalar até o componente hospitalar, incluindo a demanda oncológica ambulatorial para planejamentos de pacientes com necessidade de Radioterapia.

Segundo o coordenador da enfermagem do Huse, Vinícius Vilella, o tomógrafo passa por fase de testes e após 24 horas será liberado para a realização dos exames. “Os pacientes de urgência já estão realizando esses procedimentos no próprio hospital e o fluxo está da seguinte forma: estamos fazendo os pacientes de emergência e os eletivos internados. Os eletivos do Centro de Oncologia continuam fazendo no Hospital Cirurgia”, explicou.

Em relação ao segundo aparelho localizado no Centro de Oncologia, a Secretaria de Estado da Saúde informa que já está providenciando a substituição de uma peça. Por enquanto, os pacientes da radioterapia continuam realizando os exames no Hospital Cirurgia.