Avança Sergipe: reestruturação de rodovia que liga Pinhão à BR-235 está em fase final

12/12/20 - 08:12:04

São dez quilômetros que estão em fase final de reestruturação em importante polo de escoamento da agropecuária de Sergipe

O trabalho é de finalização na rodovia SE-179, nos dez quilômetros de trecho que liga o município de Pinhão à BR-235, no Território Agreste Central Sergipano do estado, onde mais de oitenta por cento dos serviços de recuperação da malha viária estão concluídos. Uma reivindicação local, tendo em vista a importante rota para escoamento da produção de milho e leite da região.

Além desse trecho mais outro está em obra no município de Pinhão, na mesma rodovia, a extensão que liga ao município de Simão Dias, onde mais 24 quilômetros passam por recuperação. Essas obras fazem parte do projeto de reestruturação das rodovias sergipanas, o Pró-Rodovias, que vai recuperar mais de 350 quilômetros da malha viária do estado melhorando a vida do sergipano e gerando emprego e renda para a população.

O Pró Rodovias deve reestruturar 15 rodovias com investimentos que devem chegar aos R$ 200 milhões. Segundo o diretor-presidente do Departamento de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER) Carlos Alberto, essa região tem alta produção de milho e leite e a obra de recuperação da rodovia deve promover o escoamento da produção de maneira mais eficiente e rápida. “A obra executada pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), tem investimento de mais de R$ 5 milhões numa extensão de 10 quilômetros de Pinhão até a BR-235, além dos outros 24 que ligam o município à Simao Dias”, detalha