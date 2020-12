Andréia Sadi fala do início difícil da gravidez e do apoio de Rizek. Estou bem, mas os primeiros meses foram difíceis. Eu enjoei muito, passei muito mal. E eu estava muito chata em casa também

12/12/20 - 18:33:17

A apresentadora da GloboNews Andréia Sadi participou de uma live com a amiga Maria Beltrão no Instagram, na noite desta sexta-feira, 11, e falou sobre sua gravidez. Ela e André Rizek, jornalista do SporTV, serão pais dos gêmeos João e Pedro (veja como foi a escolha dos nomes).

– Estou bem, mas os primeiros meses foram difíceis. Eu enjoei muito, passei muito mal. E eu estava muito chata em casa também. André foi muito parceiro. E a gente sabe que a gente está (chata). Não tem muito o que fazer. Eu falava: “No meio da pandemia, eu só estou vendo você. Então, vai sobrar tudo para você, vou descontar em você”. Não dá para dividir com as amigas, com a minha mãe. Eu chegava (em casa) e estava uma mala. Quando passou, ele ficava assim para mim: “Mas você vai voltar a ser daquele jeito ou vai continuar assim?” – contou, bem-humorada.

A jornalista acrescentou que se trata de um período delicado.

– É difícil para a mulher. Ainda mais depois que descobri que eram dois. É muito hormônio. E eu no meio da cobertura (das eleições). Eu sou elétrica – disse ela, revelando ainda que tem gêmeos na família. – Eu tenho e ele também. A chance era muito alta.

Andréia falou ainda sobre como está sendo lidar com este momento de pandemia:

– Eu falei para o André. Para mim é muito difícil. Eu gosto de gente. Ficar sem gente é uma coisa que realmente acaba comigo. É impossível não ficar meio deprê, não tem como. Ou a pessoa é tão analisada que ela é maravilhosa. Que bom para ela.

Durante o papo, Andréia e Maria lembraram a morte do amigo jornalista Jorge Bastos Moreno, em 2017:

– Na pandemia, eu fiz esse tipo de reflexão, das pessoas que se foram, outros amigos e parentes. E de quem está aqui. Eu fiquei com muito medo. A avó do André tem 94 anos. Dá uma angústia. Minha mãe e meu pai moram em São Paulo. Fiquei sem encontrar.

Fonte/Foto: globo.com