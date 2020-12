CASAL É ASSASSINADO COM CERCA DE 100 TIROS DE FUZIL NA SAÍDA DE CASSINO

Um casal foi morto com cerca de 100 tiros de fuzil na madrugada deste domingo (13), em Ponta Porã, no sul de Mato Grosso do Sul, fronteira do Brasil com o Paraguai. Segundo a polícia, as vítimas estavam dentro de um carro quando foram abordadas pelos atiradores.