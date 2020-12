Confiança perde mais uma em casa na noite deste sábado

13/12/20 - 07:37:17

O Confiança entrou em campo na noite deste sábado (11) contra o Juventude-RS na busca da recuperação. O time proletário vinha de uma goleada de 1×5 contra o CSA e em casa, precisava se recuperar. Mas a esperada recuperação não aconteceu. O time perdeu a segunda consecutiva dentro de casa e agora permanece na 10ª. posição, quando poderia ter avançado mais alguns degraus na busca da classificação.

O gol da partida foi assinalado por Everton aos 40’ do primeiro tempo. Ele saiu do banco de reservas – entrou no lugar de Rafael Grampola que saiu lesionado – para marcar o gol da vitória do Juventude. Com a vitória, o time gaúcho vai a 46 pontos entra no G4 e assume a terceira colocação na tabela de classificação.

O jogo teve um início equilibrado. O Confiança veio com algumas novidades em relação ao jogo anterior, mas teve a infelicidade de ainda no primeiro tempo perder o atacante Ítalo, que deixou o campo aos 30’ lesionado. Ari Moura entrou no lugar de Ítalo. Mas o Confiança passou a depender muito da bola parada de Guilherme Castilho e essa não encaixava nem na cobrança de escanteio nem nas faltas de longa distância.

Quando se esperava que o primeiro tempo se encerrava em 0x0, Everton aos 40’ saiu do banco para marcar o gol do Juventude.

Ele pega a sobra na área após cobrança de falta e chuta rasteiro, marcando seu primeiro gol na estreia pelo no time gaúcho.

Vitória consolidada – No segundo tempo o Confiança voltou bem melhor pressionou à procura do gol e logo aos 8’ Ari Moura sozinho perdeu uma grande oportunidade. Djalma cruza para Ari Moura, que fura e desperdiça uma grande chance para o Confiança. O treinador Daniel Paulista resolveu mexer na equipe foi para o tudo dou nada, ele colocou em campo, Bruno Paraíba, Caíque Sá e Iago de uma levada só. Nessa fase do jogo só dava Confiança.

Mas apesar do domínio o time proletário não aproveitava as oportunidades criadas. No segundo tempo passou a ser um jogo de ataque contra defesa.

O Confiança atacava por todos os lados e o Juventude se defendia como podia. Aí surgiu o goleiro Marcelo Carné como principal personagem do jogo. Ele fez defesas importantes, garantindo a vitória do Juventude.

Na próxima rodada, o Confiança sai para enfrentar o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas na quarta-feira (16) às 19h15.

Fonte e foto FSF